Трамп поручил руководить строительством стены с Мексикой своему зятю

Президент США Дональд Трамп назначил своего зятя и советника Джареда Кушнера руководителем строительства стены на границе между США и Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, принять такое решение Трампа заставило "отсутствие прогресса" в строительстве.

Сообщается, что раз в две недели Кушнер проводит собрания в Белом Доме, на которых чиновники представляют отчеты о ходе строительства, включая обновления данных подрядчика, где именно она будет построена и как расходуется финансирование. Он также объясняет требования президента группе чиновников.

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Причем, отмечает издание, "зять и старший советник президента оказывает давление на таможенную и пограничную службу США и Инженерный корпус армии США", чтобы ускорить процесс захвата частной земли, необходимой для проекта.

Он также потребовал, чтобы до весны в месяц возводилось от 30 до 35 миль (от 48 до 56 километров) заграждений, чтобы к концу 2020 года было закончен участок в 450 миль (около 724 километров).

Ранее Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что строительство стены на границе с Мексикой завершится до конца каденции нынешней администрации.