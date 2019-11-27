Трамп выложил свое фото в соцсети в образе Рокки
Президент США Дональд Трамп, который известен своей приверженностью к соцсетям, опубликовал в своем Twitter необычную фотографию.
На снимке изображено тело вымышленного персонажа из серии одноименных фильмов про профессионального боксера Рокки Бальбоа, где с помощью фотомонтажа у него лицо Трампа.
Примечательно, что сам глава Белого дома никакого описания к фото не прикрепил.
Пользователи социальной сети сразу стали активно комментировать такое действие Трампа, причем как его сторонники, так и те, кто относится негативно к американскому лидеру.
"Лучший твит за все времена. У либералов разорвутся головы от такого. Мне нравится", – написал один из сторонников.
"Президент Трамп – босс", – поддержал его другой приверженец американского лидера.
"У вас есть идеи, насколько это смешно?", – звучит комментарий одного из противников президента США.
"Есть у меня идея. То, что мы имеем президента, который публикует подобные твиты, является самым печальным из того, что было в моей жизни", – ответил ему другой антагонист Трампа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп в 2018 году сделал три тысячи постов в Twitter.
- Американский лидер также обвинил Facebook, Twitter и Google в том, что они симпатизируют Демократической партии США.
- В апреле социальная сеть Twitter впервые удалила твит президента США Дональда Трампа из-за незаконного использования музыки в видеофайле.