Госдеп США поддержал Украину перед нормандской встречей

США готовы и дальше сохранять давление на Россию

Американская сторона выразила полную поддержку мирным инициативам Украины перед запланированным на 9 декабря саммитом в "нормандском формате".

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Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне саммита в нормандском формате, запланированного на 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первого с 2016 года", – сказала она.

Отмечается, что США готовы и дальше сохранять давление на Россию, чтобы заставить ее выполнять обязательства по минским соглашениям.

"В последние недели президент Украины Зеленский предпринял разумные, но трудные шаги к миру и реформам, которые включают: дипломатическое участие в продвижении мирного процесса; дальнейшее разъединение вдоль линии соприкосновения; укрепление верховенства закона; создание более здорового инвестиционного климата; и оптимизация оборонного сектора Украины", – заявила Ортэгус.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео в Twitter также заявил о поддержке Украины.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в усилиях по мирному урегулированию на востоке Украины. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

В Париже может состоятся отдельная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита "нормандской четверки".