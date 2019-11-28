Ключевого свидетеля в деле по импичменту Трампа обвинили в домогательствах

Трое женщин обвинили посла США в ЕС Гордона Сондленда в неприемлемом поведени

Посола США в ЕС Гордона Сондленда, который недавно свидетельствовал по делу об импичменте, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ВВС.

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Обвинения были опубликованы в журналах Portland Monthly и ProPublica и относятся к тому времени, когда Сондленд еще не стал послом. Во время предполагаемых инцидентов он занимался строительством отелей в Портленде и Сиэтле.

Сам посол отрицает все обвинения и говорит, что клевета появилась из-за его роли в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.

"Ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и скоординированы в политических целях. У них (обвинений, – ред.) нет никаких оснований, и я категорически их отрицаю", – заявил Сондленд.

По словам трех обвинительниц, Сондленд их сексуально домогался, а когда не получил желаемого, отомстил в профессиональном плане. Он якобы отказался от обещанных инвестиций и другой помощи в бизнесе.

Так, Николь Фогель сообщил, что встретила Сондленда на обеде в 2003 году, чтобы обсудить инвестиции в свой журнал Portland Monthly. После обеда, по словам обвинительницы, Сондленд отвез ее в свой отель, где попытался насильно ее поцеловать.

Другая обвинительницы, Яна Солис рассказала, что познакомилась с Сондлендом в 2008 году, когда искала работу эксперта по безопасности в отелях. Будущий посол США, по словам Солис, назвал ее "моей новой девушкой в отеле" и хлопнул ниже поясницы. В другой раз он пригласил женщину осмотреть его пентхаус, а затем насильно поцеловал.

Третья обвинительница Натали Септ работала в Портленде на кандидата, которому Сондленд пожертвовал деньги. После того, как они были представлены друг другу, Сондленд пригласил ее на ужин, чтобы обсудить предложение по работе. В конце вечера Сондленд якобы попросил разрешения у женщины, чтобы ее обнять, но вместо этого, попытался поцеловать.

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