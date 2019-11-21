Сондленд неверно представил роль министра энергетики США в Украине, – министерство

В ведомстве заявили, что Рик Перри не принимал участия в давлении на Украину

Министерство энергетики США оспорило показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда в рамках публичных слушаний по импичменту. Об этом сообщает Politico.

Так, посол в своих показаниях заявил, что глава министерства Рик Перри принимал непосредственное участие в давлении на Украину для начала расследования против Джо Байдена. Ранее Перри утверждал, что не знал о причинах задержки военной помощи Украине, а также о том, что встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским была связана с проведением расследования.

"Показания посла Сондленда исказили как сотрудничество Перри с Рудольфом Джулиани, так и директиву, полученную министром от президента Трампа. Как указывалось ранее, министр Перри говорил с Джулиани только один раз по просьбе президента. Во время их телефонного разговора и после него, ни разу не упоминались Байден или Burisma, и никогда не звучали в присутствии министра", – говорится в заявлении ведомства.

Перри заявлял, что ему было известно лишь об усилиях со стороны США, чтобы подтолкнуть Украину к борьбе с коррупцией. Несмотря на это, Сондленд заявил, что Перри принимал непосредственное участие в усилиях администрации Трампа открыть расследования, касательно конкретных личностей.

Согласно показаниям Сондленда, Перри был включен в рассылку электронного письма посла, в котором Сондленд отчитался о том, что провел беседу с Зеленским. Президент Украины согласился сказать Трампу, что он "намерен провести полное прозрачное расследование", а также сделать публичное заявление о расследованиях против Байдена.

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