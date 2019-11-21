Сондленд неверно представил роль министра энергетики США в Украине, – министерство
2019-11-21 14:49:00
В ведомстве заявили, что Рик Перри не принимал участия в давлении на Украину
Министерство энергетики США оспорило показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда в рамках публичных слушаний по импичменту. Об этом сообщает Politico.
Так, посол в своих показаниях заявил, что глава министерства Рик Перри принимал непосредственное участие в давлении на Украину для начала расследования против Джо Байдена. Ранее Перри утверждал, что не знал о причинах задержки военной помощи Украине, а также о том, что встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским была связана с проведением расследования.
"Показания посла Сондленда исказили как сотрудничество Перри с Рудольфом Джулиани, так и директиву, полученную министром от президента Трампа. Как указывалось ранее, министр Перри говорил с Джулиани только один раз по просьбе президента. Во время их телефонного разговора и после него, ни разу не упоминались Байден или Burisma, и никогда не звучали в присутствии министра", – говорится в заявлении ведомства.
Перри заявлял, что ему было известно лишь об усилиях со стороны США, чтобы подтолкнуть Украину к борьбе с коррупцией. Несмотря на это, Сондленд заявил, что Перри принимал непосредственное участие в усилиях администрации Трампа открыть расследования, касательно конкретных личностей.
Согласно показаниям Сондленда, Перри был включен в рассылку электронного письма посла, в котором Сондленд отчитался о том, что провел беседу с Зеленским. Президент Украины согласился сказать Трампу, что он "намерен провести полное прозрачное расследование", а также сделать публичное заявление о расследованиях против Байдена.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".