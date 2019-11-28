Канцлер Германии отшутилась, что не увидела лестницы

Канцлер Германии Ангела Меркель на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности споткнулась, поднимаясь на сцену, чтобы выступить перед представителями торговли и промышленности.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Меркель упала на оба колена, но уже через секунду встала, поправила юбку и отшутилась, что не увидела лестницы.

"В следующий раз я воспользуюсь лестницей", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.