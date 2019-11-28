Мир
Меркель споткнулась и упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии отшутилась, что не увидела лестницы
Канцлер Германии Ангела Меркель на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности споткнулась, поднимаясь на сцену, чтобы выступить перед представителями торговли и промышленности.
Об этом сообщает Daily Mail.
Меркель упала на оба колена, но уже через секунду встала, поправила юбку и отшутилась, что не увидела лестницы.
"В следующий раз я воспользуюсь лестницей", – сказала она.
Как ранее сообщал Фокус:
- Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Ей снова стало плохо в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.