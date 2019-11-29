Летящие фламинго и мокрый ленивец: лучшие экологические фотографии 2019 года

Британское экологическое общество вынесло свой вердикт

2019 год подходит к концу и самое время подводить итоги. Особенно в разнообразных конкурсах. Британское экологическое общество не стало исключением и назвало победителей. Первый приз выиграл снимок удава на дереве, сделанный на Мадагаскаре. Автор снимка: Роберто Гарсия.

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Эта же категория, но студенческая номинация. Ниланджан Чаттерджи из Института дикой природы Индии снял серую горихвостку. Эти птички живут у рек и плотины угрожают их ареалу обитания.

Стая фламинго в форме сердца, летящая над озером Магади в Кении. Этот снимок победил в номинации "Эко-искусство". Авто снимка: Питер Хадсон.

В этой же категории, но в студенческой номинации, выиграл Санни Говарт из университета Гента, снявший крохотный гриб Mycena spp, выросший на сгнившем дереве.

Березовый лес под Могилевом, Беларусь. Фото-номинант, снятое Михаилом Капычкой.

Победитель в номинации "Экология в действии". Белому носорогу в Южной Африке спиливают рог, чтобы обезопасить его от браконьеров. Автор снимка: Молли Пенни.

Лягушка-арлекин, снятая в Национальном парке Колумбии. При нынешнем темпе изменения климата этим земноводным грозит неизбежное вымирание. Победитель в номинации "Фото вблизи". Автор снимка: Кристиан Валенсия.

Победитель в номинации "Люди и природа". Самка ленивца едва не попала под машину, пересекая автодорогу. Снимок был сделан на полуострове Оса, Коста-Рика. Автор: Эндрю Витворт.

Победитель-студент в этой же номинации сделал снимок тающего ледника в Канаде. Автор снимка: Гергана Даскалова.

Номинация "Индивидуалисты и популяция". На фото: пчелы-листорезы в их коконах из листьев. Автор снимка: Феликс Форнофф.

Эта же категория, но студенческая номинация: Христиан Валенсия сделал снимок дымчатой змеи (Sibon nebulatus), наблюдающей за добычей. Из-за внешнего вида змею часто путают с ядовитыми змеями и убивают. Хотя никакой опасности она не несет.

Победитель в категории "Динамические экосистемы": крохотный паук поймал муравья во много раз превышающий его размерами и готовится отобедать. Автор снимка: Роберто Гарсия Роа.

Победитель-студент в этой же номинации сделал свое фото в Аргентине. Сокол-чиманго и корова расслабляются возле канала в Андах. Автор снимка: Пабло Хавьер Мерло.

Как ранее писал Фокус:

Играющий львенок. Выбрана самая смешная фотография диких животных 2019 года. Автором фотографии-победителя стала Сара Скиннер, работающая в африканских национальных парках. Удачный кадр она поймала в Ботсване.