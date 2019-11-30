Протесты из-за гибели 22-летнего студента переросли в настоящую битву с полицией и многодневную осаду университета. Фокус рассказывает историю противостояния

Битва за Политехнический университет в Гонконге началась 13 ноября. Тогда на протест вышли студенты после смерти 22-летнего Чоу Цзе Лока. Во время разгона одной из демонстраций он упал с парапета многоуровневой парковки, пытаясь скрыться от слезоточивого газа, который полиция распыляла внутри здания. Парня госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, но 8 ноября он скончался. Это первая подтвержденная смерть участника протестов, связанная с действиями полиции.

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Гонконгские студенты были возмущены смертью Чоу и заявили, что полиция должна погасить "кровавый долг".

Основное противостояние было перенесено из центра города к стенам Политехнического университета. Студены забаррикадировали входы в вуз и вооружились всеми подручными средствами. Их арсенал в том числе пополнили луки и стрелы, обнаруженные в спортзале.

Из лука был подстрелен офицер полиции. Использовали студенты и стандартное вооружение революционеров - кирпичи и коктейли Молотова. В ход пошли также опасные химические вещества из университетской лаборатории.

Полиция предупреждала, что если протестующие не прекратят использовать зажигательные бомбы и стрелы, то будет применена сила.

Так и произошло 17 ноября, когда силовики пошли на штурм захваченного университета, чем спровоцировали крупнейшее противостояние с начала протестов в Гонконге. Спецотряды попытались прорваться в здание, но потерпели неудачу. Протестующие забросали правоохранителей зажигательными смесями, а полицейские применили 1458 газовых гранат и 1391 резиновых пуль.

Также протестующим удалось поджечь полицейский броневик. В итоге, полиции пришлось отступить, но демонстранты оказались окружены.

К утру 18 ноября первые 100 протестующих покинули здание, после чего большинство из них были арестованы. После ночи ожесточенных боев, среди студентов оказалось много раненных, которые не могли получить медицинскую помощь. Многие боялись покидать здание из-за опасений, что будут обвинены в массовых беспорядках и получат 10-летний тюремный срок.

Уже к 19 ноября захваченный университет покинули около 600 протестующих, страдающих от голода и травм, полученных в столкновениях с полицией. В больницы Гонконга в тот день доставили 325 пострадавших демонстрантов в возрасте от 15 до 66 лет.

После 17 ноября полиция больше не предпринимала масштабных попыток выбить активистов из здания, а сосредоточилась на поимке тех, кто пытался сбежать из осажденного университета. К 22 ноября около 100 протестующих продолжали удерживать кампус, но с каждым днем их число уменьшалось.

Первыми, кто смог войти в здание, стали сотрудники Политехнического университета, которые нашли там лишь одного демонстранта. Активистку обнаружили лежащей на диване, она выглядела физически истощенной и эмоционально нестабильной.

Окончательно осада университета завершилась днем позже, 27 ноября. На тот момент в здании не было ни одного протестующего, а полиция заявила, что собирается провести обыск помещений, чтобы собрать доказательства и убрать опасные вещества.

В итоге, полиция обнаружила внутри 3989 коктейлей Молотова, 1339 взрывоопасных предметов, 601 бутылку с опасными химическими жидкостями и 573 единиц холодного оружия.

По данным полиции, две недели университетский кампус удерживали более 1 тыс. человек. Всего в ходе битвы за вуз арестовали 1377 человек, из которых 800 задержали на выходе из кампуса, а еще 567 рядом с ним.

29 ноября кампус был снова передан в управление университета.