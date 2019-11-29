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Цена Brexit: Джонсон ради выхода Британии из ЕС готов покинуть свой пост

Фото: House of Commons

Британский премьер заверил, что если его партия получит большинство на выборах, выход страны из ЕС состоится не позднее, чем 31 января 2020 года  

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов пожертвовать своим постом, если таковой будет цена за Brexit. Об этом сообщает Daily Mail.

"Сегодня Борис Джонсон сказал, что готов пожертвовать своим премьерством, если это будет цена Brexit. Он заявил, что выход Великобритании из ЕС важнее, чем его (Джонсона) пребывание на Даунинг-стрит", – говорится в публикации.

Британский премьер также заверил, что страна выйдет из Евросоюза "не позднее" 31 января, если Консервативная партия получит большинство на всеобщих выборах.

При этом он не стал связывать себя обязательствами о более ранней дате выхода Британии из Европейского Союза.

"Мы выйдем из ЕС, как только сможем, но не позднее 31 января... Если мы сможем получить рабочее большинство, то Brexit состоится не позднее 31 января", – заявил Джонсон.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Палата общин британского парламента проголосовала за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.