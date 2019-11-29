Цена Brexit: Джонсон ради выхода Британии из ЕС готов покинуть свой пост

Британский премьер заверил, что если его партия получит большинство на выборах, выход страны из ЕС состоится не позднее, чем 31 января 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов пожертвовать своим постом, если таковой будет цена за Brexit. Об этом сообщает Daily Mail.

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"Сегодня Борис Джонсон сказал, что готов пожертвовать своим премьерством, если это будет цена Brexit. Он заявил, что выход Великобритании из ЕС важнее, чем его (Джонсона) пребывание на Даунинг-стрит", – говорится в публикации.

Британский премьер также заверил, что страна выйдет из Евросоюза "не позднее" 31 января, если Консервативная партия получит большинство на всеобщих выборах.

При этом он не стал связывать себя обязательствами о более ранней дате выхода Британии из Европейского Союза.

"Мы выйдем из ЕС, как только сможем, но не позднее 31 января... Если мы сможем получить рабочее большинство, то Brexit состоится не позднее 31 января", – заявил Джонсон.

Как ранее сообщал Фокус:

17 октября председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания и ЕС достигли "справедливого и сбалансированного соглашения" по Brexit.

В среду, 23 октября, в Брюсселе послы 27 стран, которые останутся в составе ЕС после Brexit, не приняли решения предоставить новую отсрочку для Лондона. Дипломаты сообщили, что 27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить Brexit еще на три месяца: до 31 января, как просит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Позже главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС пока не смог принять решение по поводу продолжительности отсрочки для Великобритании.

Европейский Союз согласился дать отсрочку на выход Британии из ЕC еще на 3 месяца – до 31 января 2020 года.

Джонсон в своем письме главе Европейского совета Дональду Туску согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

29 октября Европейский Совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.