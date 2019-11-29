На мосту произошла драка, а потом послышались выстрелы

В пятницу, 29 ноября, в столице Великобритании полиция перекрыла Лондонский мост, свидетели утверждают, что слышали стрельбу. Об этом сообщает ВВС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам репортера Джон Макмануса, вначале на мосту произошла драка между группой мужчин. Позже на место происшествия прибыла полиция и раздалось несколько выстрелов.

Важно В Лондоне задержали принцессу Бельгии

Фото: Twitter/@adam_cannon

Правоохранители подтвердили, что некий "инцидент" произошел на Лондонском мосту, также полицейские посоветовали людям не толпиться на месте происшествия.

"На одной из сторон моста произошла драка, в ходе которой несколько мужчина напали на одного человека. На место оперативно прибыла полиция, а затем в одного из участников драки было произведено несколько выстрелов", – говорит корреспондент.

Фото: Twitter/@parmy

Также он добавил, что когда полиция оцепила мост и убрала очевидцев, прозвучало еще несколько выстрелов.

"Я не вижу, что сейчас там происходит, так как нас убрали с дороги, но слышны выстрелы и полицейские сирены", – добавил Макманус.

Как ранее сообщал Фокус: