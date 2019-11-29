Туск передал полномочия президента ЕС своему приемнику

Уже бывший президент Европейского совета сказал, что Европа – это лучшее место на Земле

Президент Европейского Совета Дональд Туск сегодня, 29 ноября, передал полномочия своему преемнику Шарлю Мишелю, сообщает Novinite.

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Туск и Мишель встретились в здании Европейского Совета в Брюсселе и провели короткую беседу в присутствии журналистов.

Туск сказал, что для него была большая честь служить Европе последние пять лет.

"Это лучшее место на Земле. Европа такой и останется, так как это континент свободы и закона", – сказал он, а также добавил, что общая европейская цель заключается в единстве.

Мишель, в свою очередь, заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы лучше понять Европейский Союз.

"Это большая ответственность и большая честь", – сказал новый президент ЕС.

Он пошутил, сказав, что надеется получить в свой адрес столько же аплодисментов, сколько получил Туск, когда его каденция на посту закончится.

Мишель также пообещал представителям СМИ, что найдет свой стиль в общении.

"Возможно, я буду осторожен с твитами... по крайней мере, в начале", – сказал он.

Туск официально уйдет с поста президента Евросовета 1 декабря. На прошлой неделе он уже был официально избран председателем Европейской народной партии.

Будучи выходцем из Польши, он является первым восточным европейцем, который возглавил крупнейшую политическую силу Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

28 мая в Брюсселе прошла встреча лидеров Европейского союза по поиску преемника Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии.

Совет Европейского союза избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.