Россия и Беларусь договорились о едином парламенте и правительстве

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство. По его словам, об этом договорились лидеры двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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Об этом сообщает Reformation.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", – заявил Семашко.

По его словам, сейчас идет работа над дорожными картами по интеграции в Союзное государство.

Планируемое Союзное государство – это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября посол РБ в РФ Владимир Семашко заявил, что президенты Беларуси и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря.