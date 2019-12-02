Трамп отказался участвовать в слушаниях комитета Конгресса по делу о своем импичменте

4 декабря, когда состоятся слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса, президент США будет находиться на саммите НАТО в Лондоне

Советник главы Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что президент США Дональд Трамп не будет участвовать в слушаниях юридического комитета Палаты представителей Конгресса по делу об импичменте, которое назначено на 4 декабря. Об этом сообщает CNN.

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Чиполлоне уведомил об отказе Трампа председателя комитета Джерри Надлера в письменной форме.

Как отметил советник главы Белого дома, причиной отказа стало то, что пока еще не назначены свидетели по делу, а также неясно, "сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний".

"Соответственно, в нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в слушаниях в среду", – говорится в письме.

Кроме того, чиновник обвинил демократов в преднамеренном назначении слушаний в тот день, когда Трамп должен быть на саммите НАТО в Лондоне.

На счет того, будет ли Трамп участвовать в слушаниях в пятницу, сообщат дополнительно.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.