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Трамп отказался участвовать в слушаниях комитета Конгресса по делу о своем импичменте

Фото: Getty Images

4 декабря, когда состоятся слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса, президент США будет находиться на саммите НАТО в Лондоне

Советник главы Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что президент США Дональд Трамп не будет участвовать в слушаниях юридического комитета Палаты представителей Конгресса по делу об импичменте, которое назначено на 4 декабря. Об этом сообщает CNN.

Чиполлоне уведомил об отказе Трампа председателя комитета Джерри Надлера в письменной форме.

Как отметил советник главы Белого дома, причиной отказа стало то, что пока еще не назначены свидетели по делу, а также неясно, "сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний".

"Соответственно, в нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в слушаниях в среду", – говорится в письме.

Кроме того, чиновник обвинил демократов в преднамеренном назначении слушаний в тот день, когда Трамп должен быть на саммите НАТО в Лондоне.

На счет того, будет ли Трамп участвовать в слушаниях в пятницу, сообщат дополнительно.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.