Трамп отказался участвовать в слушаниях комитета Конгресса по делу о своем импичменте
4 декабря, когда состоятся слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса, президент США будет находиться на саммите НАТО в Лондоне
Советник главы Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что президент США Дональд Трамп не будет участвовать в слушаниях юридического комитета Палаты представителей Конгресса по делу об импичменте, которое назначено на 4 декабря. Об этом сообщает CNN.
Чиполлоне уведомил об отказе Трампа председателя комитета Джерри Надлера в письменной форме.
Как отметил советник главы Белого дома, причиной отказа стало то, что пока еще не назначены свидетели по делу, а также неясно, "сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний".
"Соответственно, в нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в слушаниях в среду", – говорится в письме.
Кроме того, чиновник обвинил демократов в преднамеренном назначении слушаний в тот день, когда Трамп должен быть на саммите НАТО в Лондоне.
На счет того, будет ли Трамп участвовать в слушаниях в пятницу, сообщат дополнительно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США примет решение о законности импичмента президенту США Дональду Трампу 4 декабря.