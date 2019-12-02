Постройка авианосцам может обойтись в 400 млрд рублей, но такую сумму в РФ сейчас выделить не готовы

Новый авианосец для ВМФ России может обойтись примерно в 400 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

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На профильном совещании было решено, что оптимальное водоизмещение для нового корабля будет около 70 тыс. тонн. Но в Госпрограмме вооружений, денег на разработку и строительство авианосца, предусмотрено не было.

Также пока неизвестно, какая именно из имеющихся концепций от проектно-конструкторских бюро ляжет в основу авианосца. Есть несколько инициатив, некоторые из них были уже представлены на международном военно-морском салоне Невским ПКБ (авианосец "Ламантин") в 2019 году.

Разработчики предлагают водоизмещение корабля в размере 80-90 тыс. тонн, на борту которого смогут базировать до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников. Согласно проекту, судно может вместить до 90 летательных аппаратов, в том числе беспилотников.

По словам же экс-командующего Балтийским флотом РФ адмирала Владимира Валуева, новый авианосец пригодится РФ в будущем, но на данный момент является слишком дорогим проектом и неприоритетным.

"Авианосцы нам не повредили бы, но я считаю, что это не первоочередная задача для России. Авианосное ударное соединение включает в себя сам авианосец, корабль-носитель атомного оружия, около 12 кораблей ближнего охранения авианосца, корабли противоракетного барьера, две-три подводных лодки и противолодочную авиацию. То есть речь идёт не только о миллиардах, затраченных на сам корабль, но и о миллиардах, потраченных на его обеспечение", – рассказал Валуев.

Он считает, что пока России необходимо развивать другие типы морских вооружений, так как авианосец является оружием нападения, а не защиты. Главная же задача ВС РФ, по словам Валуева, заключается в защите страны и других дружественных государств.

Пока в составе российского ВМФ есть всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", и тот находится в ремонте.

Именно этот авианосец ранее был признан худшим авианосцем в истории. "Адмирал Кузнецов" возглавил антирейтинг и оказался единственным из списка, все еще стоящим на вооружении. Он был спроектирован в 1983 году, но из-за недостатка финансирования после краха СССР был спущен на воду лишь в 1995 году. В 1996 году произошла первая авария, которая отправила корабль в ремонт до 1998 года.

В 2017 году тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" кораблем позора.

Заявление министра было сделано после того, как российский авианосец выдвинулся к берегам Сирии. Во время перехода в Средиземное море из трубы авианосца повалил густой, черный дым, что вызвало целый ряд насмешек над российской военной техникой.

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