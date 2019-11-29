Британии нужны новые пушки. Соединенное королевство потерпит поражение в случае войны с Россией

У Британии недостаточно сильная артиллерия, чтобы выиграть в гипотетическом противостоянии

У британской армии недостаточно артиллерии, чтобы победить в битве с российскими войсками в случае гипотетического военного конфликта. Артиллерии не хватает дальности и мобильности. Об этом говорится в докладе Королевского Объединенного института оборонных исследований, сообщает The National Interest.

"Сухопутные силы Великобритании полностью перегруппированы и выведены из строя, что позволяет артиллерии противника безнаказанно преследовать огневые миссии", – говорится в докладе Королевского института объединенных служб, опубликованном в ноябре 2019 года.

"Это должно в конечном итоге, привести к поражению британских подразделений", – сказано в докладе.

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Еще в 1990-х годах британская армия обладала артиллерией мирового класса в достаточном количестве. Но из-за десятилетий бюджетных сокращений армия в 2019 году эксплуатирует только старые артиллерийские системы, и их слишком мало.

Сегодня для поддержки вооруженных сил численностю в 113 тысяч солдат (в 2010 году - 142 тысячи), британская армия выставляет один полк систем залпового огня, три полка 155-мм самоходных гаубиц AS90 и четыре полка 105-мм орудия L118. В полку около 30 пусковых установок или орудий.

В совокупности восемь артиллерийских полков используют около 240 орудий и пусковых установок для поддержки пяти боевых бригад. Напротив, российская мотострелковая бригада обладает 81 орудием, по данным Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI).

При этом самая дальнобойная британская артиллерийская система может поражать цели на расстоянии в 50 миль. Эквивалентные российские установки могут стрелять на 75 миль. RUSI предупреждает, что британские ракеты управляются с помощью GPS и поэтому уязвимы для российских помех.

"Без соответствующих боеприпасов британские войска будут просто переигранны и, таким образом, разбиты", – сказано в докладе RUSI.

Также существуют проблемы с оперативной доставкой артиллерийских систем, если конфликт произойдет на восточной границе НАТО.

"Во время холодной войны, когда британская броня базировалась в Германии, предполагаемая линия фронта была сравнительно близка к казармам со всей необходимой поддержкой. Сейчас эскалация на восточной границе НАТО может произойти на расстоянии 1200 миль", – сообщают в RUSI.

Текущие прогнозы предполагают 60-дневный период развертывания тяжелых вооруженных сил Великобритании.

Периодические сокращения после распада Советского Союза в 1991 году привели к сокращению численности британских военных примерно вдвое. В ходе последних сокращений, начавшихся в 2010 году, были ликвидированы, помимо прочего, два авианосца, два десантных корабля и четыре фрегата, а также морские патрульные самолеты Королевских военно-воздушных сил и совместимые с авианосцами самолеты Harrier. Количество военнослужащего персонала сократилось на 30 тысяч человек.

Сейчас финансирование вооруженных сил стабилизировалось на уровне около 55 миллиардов долларов в год.

В 2017 и 2018 годах правительство выделило вооруженным силам дополнительно 2 миллиарда долларов, в совокупности сверх запланированных уровней расходов, достаточных для найма 196 тысяч регулярных и резервных моряков, солдат, летчиков и гражданского персонала.

"Великобритания не одинока, а находится рядом со своими союзниками по НАТО, которые тесно сотрудничают друг с другом в воздушном, морском, сухопутном, ядерном и кибер-пространстве, чтобы сдерживать угрозы и реагировать на кризисы", – заявило министерство.

Но другие армии НАТО также позволили своим артиллерийским силам сократиться.

"К сожалению, артиллерия НАТО не превосходит российскую артиллерию. Поэтому модернизация артиллерии должна стать приоритетом для британской армии", – заявляет RUSI.

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