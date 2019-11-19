Среди стран-членов НАТО существуют разногласия по ряду вопросов, – Столтенберг

Генсек НАТО считает, что в настоящий момент Европа и Северная Америка делают для Альянса больше, чем в предыдущие десятилетия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита стран-участниц по случаю 70-й годовщины основания Альянса, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что по некоторым вопросам среди членов организации существуют разногласия.

Об этом передает УНИАН.

"Существуют на самом деле разногласия среди членов НАТО в отношении разного ряда вопросов, таких как торговля, климат, ядерное соглашение по Ирану и совсем недавно из-за ситуации на северо-востоке Сирии", – заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что разногласия между союзниками не являются чем-то новым.

"Несмотря на них, НАТО только становится сильнее на протяжении последних 70-ти лет, и мы продолжаем обеспечивать безопасность для почти одного миллиарда человек", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что в настоящий момент Европа и Северная Америка делают для НАТО больше, чем в течение предыдущих десятилетий.

"Мы укрепляем наше сдерживания и оборону благодаря большему количеству сил и более высокому уровню готовности, усиливая наше реагирование на кибератаки и гибридные угрозы, и играем ключевую роль в борьбе против международного терроризма, в том числе с помощью тренировочных миссий в Афганистане и Ираке", – добавил генсек НАТО.

По его убеждению, быть частью прочного трансатлантического альянса соответствует национальным интересам каждой страны-члена НАТО.

Как ранее сообщал Фокус:

Генсек НАТО Йенс Столтеберг выразил уверенность, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет шансы стать членом Североатлантического альянса раньше, чем войдет в состав Евросоюза.