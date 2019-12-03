Актер отметил, что текущая политическая ситуация в США находится за пределами его понимания

Известный американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премий "Золотой глобус" и "Оскар" Роберт Де Ниро публично назвал главу Белого дома "фейковым президентом", первую семью США – "гангстерской", а бывшего мэра Нью-Йорка и знаменитого борца с преступностью Рудольфа Джулиани – человеком, который сейчас представляет гангстеров.

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Об этом артист сказал в интервью во время популярного в США вечернего шоу со Стивеном Колбертом.

"Трамп является "фейковым президентом", – заявил Де Ниро.

На вопрос ведущего, что именно тот имеет в виду, Де Ниро объяснил: "Он называет все фейковым, поскольку знает, что сам является фейком, поэтому он просто отражает проекцию".

Де Ниро сравнил Дональда Трампа с известным американо-итальянским гангстером Тефлоном Доном (Джоном Джозефом Готти), который был боссом криминальной семьи Гамбино в Нью-Йорке.

Не обошел актер стороной и личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

"Джулиани применял RICO Act (федеральный закон о противодействии рэкету и коррупции), чтобы преследовать гангстерские семьи, и выглядит необычным, что теперь он представляет эту гангстерскую первую семью", – сказал Де Ниро.

Актер также отметил, что текущая политическая ситуация в США находится за пределами его понимания.

Де Ниро всегда резко критиковал политику Трампа. В частности, актер выражал беспокойство по поводу расистских проявлений в речах и действиях нынешнего президента США. Однажды он обматерил американского лидера на церемонии вручения театральной премии "Тони". В ответ Трамп назвал Де Ниро человеком с низким IQ.

Как ранее сообщал Фокус:

Голливудский актер Роберт Де Ниро заявил, что воспринимает действия Дональда Трампа на посту президента США как "ночной кошмар, который невозможно забыть".