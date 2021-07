В Сенате не нашли подтверждений вмешательства Украины в президентские выборы в США, – CNN

Некоторые руспубликанцы допускают украиснкое вмешательство, но отмечают, что оно не идет в сравнение с действиями РФ

Комитет по вопросам разведки Сената США, который находится под контролем республиканцев, не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы США в 2016 году.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, такие выводы комитета полностью совпадают с мнением официальных представителей, которые изучали данный вопрос. По словам собеседников, американские разведывательные ведомства никогда не писали отчет, в котором они бы обвиняли украинскую власть во вмешательстве.

Издание также пишет, что, несмотря на это, некоторые сенаторы-республиканцы продолжают утверждать, что Киев вмешивался в президентские выборы в 2016 году.

Председатель комитета Ричард Барр ранее заявлял CNN , что некоторые украинские политики активно поддерживали Хиллари Клинтон в 2016 году, однако, по его словам, это нельзя сравнивать с уровнем вмешательства России.

"Я не думаю, что кто-нибудь еще вмешивался в выборы так, как это делала Россия", – сказал он.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, который входит в Комитет по разведке, также отметил, что "там нет ничего, чтобы шло в сравнение с усилиями России" (вмешаться в выборы). Он добавил, что "то , что делали украинские представители, даже близко не приближается к действиям российских чиновников".

Тем не менее, среди республиканцев есть и конгрессмены, которые утверждают обратное.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди, который ранее признал свою неправоту, после того как сказал, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года, в это воскресение снова заявил, что в выборы могли вмешаться обе страны.

"Я думаю, что и Россия, и Украина вмешивались в выборы 2016 года. В таких изданиях как Financial Times, Politico, The Economist, the Washington Examiner, CBS можно найти свидетельства того, что премьер-министр Украины, министр внутренних дел, посол Украины в США и другие вмешивались в выборы через медиа или другим способом", – сказал Кеннеди в интервью NBC.

Как ранее сообщал Фокус:

Россия провела спецоперацию, чтобы переложить ответственность за свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году на Украину, написало издание The New York Times.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты должны расследовать предположения о возможном вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года.