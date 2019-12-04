Украинский экипаж с терпящего у берегов Греции судна спасен, – МИД

Мир
Спасательную операцию провели Береговая охрана Греции и ВМС

Украинский экипаж в составе 14 человек, находившийся на терпящем бедствие грузовом судне New Leo у берегов Греции, спасен. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.

"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами",  – отметил Кирилич.

По информации Maritime Bulletin, грузовой корабль New Leo был выведен из строя в Эгейском море утром 4 декабря, находясь на пути из Елевсиса в Гемлик, Турция, с грузом стали.

"Судно, попавшее в шторм, получило сильный наклон, что привело к смещению груза. Судно подало сигнал бедствия. Береговая охрана Греции и ВМС совместно провели спасательную операцию, 14 членов экипажа, все украинцы, по данным греческих и украинских источников, были доставлены по воздуху в безопасное место",  – говорится в сообщении.

В настоящее время состояние судна неизвестно. По предварительной информации оно все еще может находиться на плаву.

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