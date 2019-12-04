Украинский экипаж с терпящего у берегов Греции судна спасен, – МИД

Украинский экипаж в составе 14 человек, находившийся на терпящем бедствие грузовом судне New Leo у берегов Греции, спасен. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.

"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами", – отметил Кирилич.

По информации Maritime Bulletin, грузовой корабль New Leo был выведен из строя в Эгейском море утром 4 декабря, находясь на пути из Елевсиса в Гемлик, Турция, с грузом стали.

"Судно, попавшее в шторм, получило сильный наклон, что привело к смещению груза. Судно подало сигнал бедствия. Береговая охрана Греции и ВМС совместно провели спасательную операцию, 14 членов экипажа, все украинцы, по данным греческих и украинских источников, были доставлены по воздуху в безопасное место", – говорится в сообщении.

В настоящее время состояние судна неизвестно. По предварительной информации оно все еще может находиться на плаву.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Эгейском море между островами Лесбос и Скирос (Греция) потерпело бедствие грузовое судно New Leo под флагом Либерии, на борту которого находились 14 украинцев.

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.