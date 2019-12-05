Трамп: Я просил Зеленского об услуге. Но не для себя, а для США

Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года он просил его об услуге, но для Соединенных Штатов, а не для себя лично. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла, и Украина об этом знает", под "нам" (англ. us) я имел в виду США (US), нашу страну", – написал Трамп.

После этой фразы он попросил, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.

"Демократы должны извиниться перед американцами", = заявил американский лидер.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.

Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.