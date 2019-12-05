Трамп: Я просил Зеленского об услуге. Но не для себя, а для США

Мир
Американский лидер считает, что демократы должны извиниться перед американцами

Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года он просил его об услуге, но для Соединенных Штатов, а не для себя лично. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла, и Украина об этом знает", под "нам" (англ. us) я имел в виду США (US), нашу страну",  – написал Трамп.

После этой фразы он попросил, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.

"Демократы должны извиниться перед американцами", = заявил американский лидер.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.