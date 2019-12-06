Первое интервью Туска после отставки: Brexit – ошибка, Макрон – плохой европейский лидер

Дональд Туск дал первое интервью после завершения работы на посту главы Евросовета, в котором охарактеризовал выход Британии из ЕС как одну из самых впечатляющих ошибок в истории и раскритиковал роль президента Франции Эмманюэля Макрона в европейской политике.

Об этом сообщает The Guardian.

Туск заявил, что Brexit для него был "самым печальным и болезненным вопросом". По его мнению, бывшй премьера Британии Дэвид Кэмерон совершил "ошибку", организовав референдум по Brexit, в котором у того него не было шансов победить.

"Я спросил его, это обязательно ли исполнить результат (референдума)", – рассказал Туск.

По его словам, даже после того, как Камерон осознал, что этот шаг бесповоротен, он продолжал надеяться (на то, что британцы решат остаться в ЕС).

Также в интервью Туск раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил о "смерти мозга" НАТО и выражал негатив по поводу переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии.

"Если мы хотим считать Макрона будущим лидером всей Европы, в политическом смысле, тогда нам нужен политик, который чувствует ответственность за всю Европу, а не только за Францию", – заявил он.

Туск считает, что на роль лидера европейских стран лучше подходит не Макрон, а канцлер ФРГ Ангела Меркель. Он подчеркнул, что она всегда была готова к тому, чтобы думать обо всей Европе и жертвовать национальными интересами во имя интересов всех европейцев.

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