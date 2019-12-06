Трамп неожиданно восхитился Меркель: Она действительно фантастическая женщина

Президент Дональд Трамп неожиданно сделал комплимент канцлеру Германии Ангеле Меркель, с которой у него сложились якобы натянутые отношения из-за разногласий США и Европы в последние годы. Об этом пишет DW.

Это случилось во время официального обеда Трампа с послами стран-членов Совбеза ООН в Белом доме, где обсуждались проблемы недофинансирования НАТО.

В начале приема Трамп традиционно раскритиковал тех союзников по Альянсу, кто не соответствует, по его мнению, финансовым критериям НАТО. Постпред ФРГ попросил уточнить, кого он имеет в виду.

Трамп ответил, что "это тема весьма интересного разговора", который он "недавно вел и с Ангелой" (вероятно, речь идет о встрече на недавнем саммите НАТО в Лондоне).

"Она фантастическая женщина. Действительно фантастическая женщина", – подчеркнул президент США.

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября 2018 года Меркель заявила, что уйдет с поста главы "Христианско-демократического союза", но останется канцлером Германии до 2021 года.

7 декабря 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель официально заявила об уходе с поста главы партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).