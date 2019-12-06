В американской больнице почти одновременно забеременели 22 сотрудницы

Курьезный инцидент произошел в американской больнице в городе Эджвуд, штат Кентукки. Там почти одновременно забеременели 22 работницы и некоторые уже родили детей. Об этом сообщает ABC 36.

Еще весной 2019 года о беременности сообщила медсестра родильного отделения Кристи Макдауэлл. Когда у нее родилась девочка по имени Присцилла, другие сотрудницы начали признаваться, что также ждут детей. Среди них врачи, медсестры и административный персонал.

К настоящему времени 18 женщин уже благополучно родили. Два ребенка появились на свет в один день.

Женщины рассказывают, что они создали список, в который записали имена всех беременных сотрудниц. При этом каждый день в нем появлялось новое имя.

Теперь сотрудницы больницы считают себя одной большой семьей и собираются воспитывать детей вместе.

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