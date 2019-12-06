Туск надеется, что Макрону хватит "последовательности" для защиты Украины от РФ

Экс-президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз должен защищать Украину и выразил надежду о последовательности президент Франции Эммануэля Макрона в этом вопросе. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Туска, Макрон может стать лидером континентального масштаба, но у него есть проблемы с некоторыми идеями и инициативами.

"Если мы хотим относиться к Макрону как к будущему лидеру для всей Европы, в политическом смысле, то для этого нам нужен политик, который будет более ответственным за ЕС в целом, а не только за Францию", – сказал Туск.

Туск подчеркивает, что Макрон является "надеждой на будущее Европы", но также говорит о проблемах французского президента с "очень новыми идеями и мыслями", среди которых высказывания по поводу НАТО и сближения с Россией. Последнее заявления, по словам Туска, его действительно "дезориентировало".

Бывший глава Евросовета подчеркнул, что Европа должна встать на защиту Украины от агрессии России.

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным", – заявил Туск.

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