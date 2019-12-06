На авиабазе ВМС США произошла стрельба, есть жертвы

5 декабря на военно-морской базе в Пенсаколе в штате Флорида произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли включая нападавшего.

Об этом сообщает AP.

Представитель базы Джейсон Борц сообщил, что три человека были доставлены с базы в больницы, двое из них в критическом состоянии. Представители районных больниц рассказали AP, что по меньшей мере 11 человек были доставлены в больницы, но их число меняется.

Ранее 5 декабря американский военный открыл огонь на базе Перл-Харбор на Гавайях, после чего покончил с собой. Кроме стрелка погибли еще два человека.

Как ранее сообщал Фокус:

30 сентября исламисты напали на военную авиабазу в Сомали, где американские солдаты тренируют десантников.