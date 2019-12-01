Стрельба в исторической части Нового Орлеана: пострадали 11 человек

Инцидент произошел во Французском квартале, полном туристов

В воскресенье, 1 декабря, в Новом Орлеане произошла стрельба, в ходе которой получили ранения 11 человек. Об этом сообщает ВВС.

По предварительным данным, из общего числа пострадавших, двое находятся в критическом состоянии. О погибших во время инцидента не сообщается.

Стрельба произошла в знаменитой исторической части города – Французском квартале. Эта часть Нового Орлеана всегда привлекает большое количество туристов.

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В полиции сообщили, что им удалось задержать одного подозреваемого невдалеке от места происшествия. Но позже добавили, что причастность задержанного все еще выясняется, никаких арестов не проводилось.

На данный момент все пострадавшие доставлены в больницу.

Французский квартал, в выходные после Дня благодарения, был полон туристов. Также город принимал фанатов американского футбола, которые приехали посмотреть на матч между двумя университетскими командами.

Как ранее сообщал Фокус: