Порвали портрет Путина: в Минске проходят акции протесты против интеграции с Россией

В субботу, 7 декабря, в Минске проходят акции протеста против интеграции с Россией. Об этом сообщает издание "Наша Нива".

Отмечается, что вскоре президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин планируют обсудить интеграцию двух стран в Сочи.

Организаторами протеста стали организации "Белый легион" и "Белорусская христианская демократия". Акции не согласованы с городскими властями.

Митингующие сформировали живую цепь на центральном Октябрьском проспекте, также несколько сотен человек собрались на Октябрьской площади.

Всего, по данным "Радио Свобода", пришли около тысячи протестующих. Организатор одной из акций, Павел Северинец, заявил, что протестующие останутся на площади до ночи.

В руках люди держат плакаты с лозунгами против интеграции на белорусском и русском языках, они требуют сохранения независимости и отставки Лукашенко. Во время митинга кто-то порвал портрет Путина. Обрывки бумаги аккуратно подобрали, чтобы не оставлять мусор.

Как протестующие рассказали "Радио Свобода", они хотят жить в независимом от РФ государстве и "не продаваться за газ".

Активисты отмечают, что "не для того Беларусь 300 лет получала независимость". И претензии России на управление Беларусью очень возмущают граждан страны. На акцию пришли даже с маленькими детьми.

На месте присутствует милиция, но практически не вмешивается в ход митинга, пишет Тut.by. Однако, по данным "Радио Свобода", правоохранители в мегафон призывают протестующих разойтись. Во время толкотни с "людьми в штатском" активисты скандировали "Позор", "фашисты", "независимость" и "пусть живет Беларусь". После столкновения протестующие пошли к лестнице Дома профсоюзов, который расположен рядом и "люди в штатском" побежали вместе с толпой.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства.