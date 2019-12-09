Генсек НАТО не считает Россию врагом альянсу

РФ – не враг НАТО, а сам Североатлантический альянс "не делит мир на врагов и друзей".

Об этом в интервью CNN рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", – сказал Столтенберг.

После ответа на вопрос журналиста генсек попробовал перевести тему на "непредсказуемую ситуацию в сфере безопасности" в мире: "Мы видим рост терроризма, рост ИГИЛ. Мы видими укгрозы кибербезопасности и смещение мирового влияния в контексте роста Китая".

Но на уточняющий вопрос, не враг ли Россия для альянса, Столтенберг ответил отрицательно.

"Мы не делим мир на врагов и друзей", – заявил генсек НАТО.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам саммита НАТО, который проходил в Лондоне 3-4 декабря, лидеры стран-участниц приняли декларацию, в которой говорится, что агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности.