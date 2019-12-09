В Турции ввели новый налог для туристов. Проживание в отелях подорожает

Вступил в силу закон о введении в Турции налога с туристов в размере 2% от стоимости услуг по проживанию. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Налог начнут взимать с 1 января 2020 года. В первый год ставка составит 1%, со второго года - 2%.

Налогом будут облагаться не только стоимость номера, но и услуги в отеле, в том числе еда, напитки, развлекательные услуги, бассейн и SPA.

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов.

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Эти предложения вызвали жесткую критику представителей туристической отрасли страны. Отельеры заявляли, что это может отпугнуть иностранных туристов. Также, по их мнению, новый налог нельзя вводить в ситуации, когда отрасль еще не оправилась от последствий резкого снижения зарубежного турпотока в 2015-2016 годах. Кроме того, часть сезона 2020 года новый налог придется уплачивать самим отельерам, так как прайсы давно сформированы, а многие путевки уже оплачены.

Напомним, Турция с 1 января 2019 года ввела налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который взимается в аэропортах по прилету.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году в Турции побывало 1,35 миллиона украинских туристов.