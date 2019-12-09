В 101 год скончался один из последних участников "Битвы за Британию" во Второй мировой войне
На испанском острове Менорка скончался один из последних участников "Битвы за Британию", ветеран Второй мировой войны Морис Моундсон. Сейчас живы еще трое пилотов: Уильям Кларк, 100 лет, Пол Фарнс, 101 год, и Джон Хемингуэй, 100 лет. Об этом пишет Daily Mail.
"Битва за Британию" - название крупномасштабной воздушной битвы между Германией и Великобританией, которая длилась с 10 июля по 30 октября 1940 года. В ходе ожесточённых воздушных боёв Королевские ВВС Великобритании (РАФ) отразили попытки ВВС Третьего рейха (Люфтваффе) достигнуть превосходства в воздухе.
"Битве за Британию" предшествовала эвакуация британских войск из Дюнкерка и капитуляция Франции. Если бы Германия победила, то немецкие войска высадились бы в Великобритании (операция "Морской лев"), однако этого не произошло. "Битва за Британию" стала первой военной кампанией, в которой участвовали исключительно ВВС и силы противовоздушной обороны.
Лейтенант Морис Моундсон был одним из трех тысяч пилотов, которые приняли участие в битве. Его самолет расстреляли из Мессершмитта в небе над Колчестером 31 августа 1940 года. Машина загорелась, но как рассказывал сам лейтенант, ему удалось развернуть самолет и выпрыгнуть с парашютом с высоты четырех тысяч метров. Причем, это был его первый прыжок с парашютом.
Все фото: Daily Mail
Лейтенанта нашли две девушки из деревни неподалеку. Он получил сильные ожоги, был доставлен в больницу, где пережил несколько операций по пересадке кожи. Также лейтенант состоял в так называемом "Клубе Морских свинок": в него входили военные, получившие ожоги в ходе боевых действий, ставшие пациентами прогрессивного новозеландского врача Арчибальда МакИндо, совершивший настоящий переворот в реконструктивной хирургии.
Морис Моундсон женился на своей невесте в 1940 году, до пенсии работал летным инструктором, обучая военных летчиков. И до смерти проживал на острове Менорка. Когда ветерану исполнилось 100 лет, его поздравили летным шоу.
"День битвы за Британию" отмечается в Великобритании 15 сентября.
Как ранее писал Фокус:
- На День памяти, призванный увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием этой страны, королева съездила в поселок ветеранов. Там Елизавета II встретилась со старейшим его обитателем – 100-летним Джоном Риггсом, ветераном Второй мировой. Солдат воевал в Центральной Бирме и охранял, кроме всего прочего, железнодорожные пути.
- В конце 2018 года в США в возрасте 112 лет скончался самый старый американец, а также старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон.