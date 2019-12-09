"Северный поток-2" не смогут построить в намеченные сроки, – СМИ

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" заявила о задержках с окончанием постройки газопровода.

В компании признали, что не смогут справиться в намеченные ранее сроки строительства, передает DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", – отметили в компании.

В компании также не смогли назвать точную дату окончания строительства трубопровода. Ранее планировалось до конца нынешнего года ввести объект в эксплуатацию.

В настоящее время проложено уже 2,1 тыс. км труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 км.

Как ранее сообщал Фокус:

30 октября Дания разрешила строить "Северный поток-2" в своих водах. Теперь маршрут газопровода согласован со всеми странами ЕС.

В "Нафтогазе" заявили, что не удивлены решением Дании. Компания в вопросе противодействия строительству "Северного потока-2" рассчитывает на санкции Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение Дании не было неожиданностью.