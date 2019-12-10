Неизвестный открыл огонь по больнице в Чехии, погибли шесть человек (обновлено)

В городе Острава в Чехии неизвестный мужчина открыл огонь по университетской больнице. По предварительной информации, погибли шесть человек, среди которых шестилетний ребенок.

Об этом пишет iDNES.cs.

Стрелок скрылся, его поисками занимается полиция. Всех пациентов и персонал эвакуировали.

По версии следствия, огонь велся по палате на одном из верхних этажей больницы. Вначале сообщалось о четырех погибших и двух раненных, однако спасти их жизни не получилось.

Подозреваемым в стрельбе стал мужчина средних лет, он был одет в красную куртку. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото вероятного стрелка, однако позже снимок удалили.

Обновление

Подозреваемый в стрельбе выстрелил себе в голову до приезда полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что полиция выследила автомобиль. Вскоре полиция нашла тело подозреваемого.

Как ранее сообщал Фокус:

5 декабря на военно-морской базе в Пенсаколе в штате Флорида произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли включая нападавшего.