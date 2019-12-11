В РФ будут заочно судить Анатолия Гриценко

Следственный комитет РФ передал в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

Его обвиняют в "совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ с использованием средств массовой информации".

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В апреле 2019 года Гриценко был заочно объявлен в розыск, а в апреле 2019 года – заочно арестован российскими следственными органами.

"В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрагирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины", – заявили в Следкоме РФ.

По версии российского следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь в Украине, публично выступил в СМИ с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока.

Следком РФ утверждает, что причастность Гриценко к совершению такого преступления "подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе – заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела".

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

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