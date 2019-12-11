Лавров после встречи с Трампом заявил, что Волкер предлагал "оккупировать" Донбасс
Бывший спецпред США по Украине Курт Волкер "предлагал ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска".
С таким заявлением после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
По словам Лаврова, кроме ввода на Донбасс "оккупационных войск" Волкер также предлагал "распустить все структуры, обеспечивающие жизнедеятельность Л/ДНР, создать там международную администрацию, ввести международную полицию и тем самым как бы кризис урегулировать".
И все это для того, чтобы провести на неподконтрольных Киеву территориях местные выборы: "Понятно, что после ввода оккупационных сил, оккупационной администрации, выборы станут уже делом косметическим".
Также российский министр затронул тему вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.
Лавров напомнил, что Россия готова сотрудничать со США по этому вопросу и в подтверждение своих намерений предлагает Америке опубликовать некую переписку РФ и США, которая имела место в 2016-2017 годах.
"Если нынешняя администрация – я не знаю, из каких соображений – отказывается придать гласности эту переписку, мы что еще можем предложить?", – задается вопросом Лавров.
При этом, Лавров настаивает, что выборы на встрече в Белом доме "вообще не обсуждали".
Сам президент Трамп после беседы с Лавровым коротко отчитался об "очень хорошей" встрече с министром иностранных дел РФ. "Обсуждали много вещей, в т.ч. торговлю, Иран, КНДР, ДРСМД", – пишет он.
В этом же сообщении президент США указывает, что на встрече обсуждалось вмешательство в выборы (election meddling).
Пресс-служба российского МИД также заявила, что "совместной работе мешает волна подозрений в отношении РФ, которая захватила Вашингтон". "На всякий случай уточняем: Вашингтон захватила волна, а не Россия", – шутят в РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Россия сохраняют кардинально разные взгляды на способы достижения мира в Украине.
- Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил о желании наладить отношения с Россией и отказался называть ее врагом для США в контексте "Северного потока-2".