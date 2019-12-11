Лавров после встречи с Трампом заявил, что Волкер предлагал "оккупировать" Донбасс

Мир
Глава МИД РФ не разделяет взгляд Волкера на путь, которым "кризис как бы можно урегулировать"

Бывший спецпред США по Украине Курт Волкер "предлагал ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска".

С таким заявлением после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам Лаврова, кроме ввода на Донбасс "оккупационных войск" Волкер также предлагал "распустить все структуры, обеспечивающие жизнедеятельность Л/ДНР, создать там международную администрацию, ввести международную полицию и тем самым как бы кризис урегулировать".

И все это для того, чтобы провести на неподконтрольных Киеву территориях местные выборы: "Понятно, что после ввода оккупационных сил, оккупационной администрации, выборы станут уже делом косметическим".

Также российский министр затронул тему вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.

Лавров напомнил, что Россия готова сотрудничать со США по этому вопросу и в подтверждение своих намерений предлагает Америке опубликовать некую переписку РФ и США, которая имела место в 2016-2017 годах.

"Если нынешняя администрация – я не знаю, из каких соображений – отказывается придать гласности эту переписку, мы что еще можем предложить?", – задается вопросом Лавров.

При этом, Лавров настаивает, что выборы на встрече в Белом доме "вообще не обсуждали".

Сам президент Трамп после беседы с Лавровым коротко отчитался об "очень хорошей" встрече с министром иностранных дел РФ. "Обсуждали много вещей, в т.ч. торговлю, Иран, КНДР, ДРСМД", – пишет он.

В этом же сообщении президент США указывает, что на встрече обсуждалось вмешательство в выборы (election meddling).

Пресс-служба российского МИД также заявила, что "совместной работе мешает волна подозрений в отношении РФ, которая захватила Вашингтон". "На всякий случай уточняем: Вашингтон захватила волна, а не Россия", – шутят в РФ.

Как ранее сообщал Фокус: