Как горохом об стену. Трампу снова не дают отгородиться от Мексики

Суд запретил администрации президента США Дональда Трампа использовать средства из военного бюджета для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Independent.

Согласно постановлению судьи округа Эль-Пасо, штата Техас Дэвида Брионеса, бессрочный запрет налагается на 3,6 млрд долларов, которые Пентагон выделил на строительство стены. Изначально деньги были предназначены для других военных строительных проектов.

Судебный запрет стал серьезным препятствием для Трампа и его проекта. Министерство юстиции США уже заявило, что собирается обжаловать данное постановление.

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В конце прошлого года демократы в Конгрессе отказались выделить на строительство стены 5,7 млрд долларов, как того хотел Трамп, а ограничились всего 1,38 млрд долларами. Решению Конгресса предшествовал 35-дневный правительственный шатдаун.

После этого, Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой. Такой шаг дал возможность президенту использовать средства из других источников, помимо тех, что дал Конгресс.

Уже в сентябре 2019 года глава Министерства обороны Марк Эспер выделили Трампу средства Пентагона в размере 3,6 млрд долларов, которые должны были быть потрачены на 127 других военных проектов. Именно эти деньги и были заблокированы решением суда. Еще раньше суд признал незаконным объявление чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой.

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