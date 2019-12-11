Девятилетний вундеркинд из Нидерландов бросил университет, так и не получив диплом

В Нидерландах 9-летний вундеркинд Лоран Саймонс бросил обучение в университете без получения диплома. Об этом сообщает CNN.

Ребенок собирался в декабре получить диплом по окончанию электротехнического курса в Эйндховенском технологическом университете (TUE). Но спор между семьей Саймонса и вузом привел к тому, что ребенку пришлось бросить обучение.

Размолвка возникла из-за того, что TUE рекомендовал мальчику завершить обучение к середине 2020 года, а не к концу декабря 2019 года, так как ему еще предстояла сдача экзаменов.

"В любом случае, это будет во всех отношения феноменально быстрый срок", – говорится в заявлении вуза.

В университете подчеркнули, что отец Лорана, Александр Саймонс, настаивал на том, чтобы его сын получил степень бакалавра в возрасте 9 лет. Так, мальчик должен был завершить обучение за 10 месяцев, на что обычно уходит три года.

Отец же утверждает, что ранее вуз не высказывал никаких претензий к ускоренному графику.

В конечном итоге, семья решила, что Лоран покинет университет, поскольку он получил предложение учиться докторантуре в одном из университетов США, и не сможет учиться сразу в двух университетах.

"Иногда, вы должны сделать выбор", – заявил отец вундеркинда Александр.

Он также предположил, что в нидерландском университете решили отсрочить дату окончания для Лорана из-за решения семьи перевести ребенка в другой вуз для получения докторской степени.

"То, как они отнеслись к ситуации, это неправильно. Лоран не принадлежит им", – добавил отец.

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