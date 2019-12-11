Назван артист года по версии журнала Time

По версии американского журнала Time артистом года стала исполнительница Lizzo, она же Мелисса Вивиан Джефферсон. Об этом говорится на сайте издания.

По мнению редакции Time, Lizzo действительно представляет что-то новое; ее музыка – позитивная и невероятно запоминающаяся: бэнгеры, которые синтезируют поп, рэп и R&B, с такими хлесткими элементами, что кажется, будто они были в твоей голове всегда.

"Ее лирика смешная, непристойная и ранимая: она напоминает о том, что нужно бросить любого идиота, который тянет вас вниз, и стать своей самой большой поклонницей", – говорится в статье, посвященной Lizzo.

Стоит отметить, что 2019 год стал для артиста по-настоящему успешным, хотя Lizzo занимается музыкой уже более десяти лет. В 2019 году у нее вышел третий альбом Cuz I Love You.

Кстати, Lizzo активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива.

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