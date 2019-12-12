В Конгрессе США проголосовали оборонный бюджет с санкциями против строителей "Северного потока-2"

Мир
Если закон о бюджете вступит в силу, санкции будут накладываться на суда, задействованные в строительстве трубопровода, и их арендодателей

Палата представителей конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Об этом пишет Европравда.

В нижней палате бюджет поддержало двухпартийное большинство – 337 из 435 конгрессменов.

Документ предусматривает, что санкции против строителей трубопровода будут действовать и в том случае, если эти проекты изменят название или будут заменены другими.

Под "строителями" подразумеваются суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов (30 м) ниже уровня моря и иностранные лица, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства проектов.

Среди ограничений, наложенных данным решением:

  1. запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний;
  2. замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.

Решение, принятое Палатой представителей, должен пройти утверждение в Сенате. Это должно произойти уже в начале следующей недели.

Потом бюджет подпишет президент.

Как ранее сообщал Фокус: