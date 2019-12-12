В Мурманске горит единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Об этом сообщает Интерфакс.

Крейсер ремонтировали на заводе "Звездочка". По предварительным данным, пожар возник во время резки метала в энергоотсеке на нижней палубе корабля. Сначала площадь возгорания составила 20 кв. м, затем выросла до 120 кв. м. и сейчас составляет около 600 кв. м.

В момент возгорания на корабле находились 400 человек, сообщает ТАСС. Пострадали шестеро, большинство отравились продуктами горения. Один человек находится в тяжелом состоянии – работник 35-го судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму. Судьба одного неизвестна, восемь человек удалось спасти.

Напомним, в составе российского ВМФ есть всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Именно этот корабль ранее был признан худшим авианосцем в истории. "Адмирал Кузнецов" возглавил антирейтинг и оказался единственным из списка, все еще стоящим на вооружении. Он был спроектирован в 1983 году, но из-за недостатка финансирования после краха СССР был спущен на воду лишь в 1995 году. В 1996 году произошла первая авария, которая отправила корабль в ремонт до 1998 года.

В 2017 году тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" кораблем позора.

Заявление министра было сделано после того, как российский авианосец выдвинулся к берегам Сирии. Во время перехода в Средиземное море из трубы авианосца повалил густой, черный дым, что вызвало целый ряд насмешек над российской военной техникой.

Как ранее сообщал Фокус:

В РФ строительство нового авианосца оценили в 400 млрд рублей, но в правительстве сейчас не готовы выделить такую сумму.