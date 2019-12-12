Россия в одностороннем порядке оформила очередной "гуманитарный конвой", – ГПСУ

Россия в одностороннем порядке оформила очередной "гуманитарный конвой" на Донбасс, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.



"Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5.00 до 5.50 12 декабря 2019 года на въезд в Украину последовало две колонны так называемого российского "гумконвоя". 95-й "гумконвой" состоял из 28 автомобилей. Его перемещение, как и предыдущих, проходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей", – говорится в сообщении.



Отмечается, что украинская межведомственная группа имела возможность только визуально осмотреть грузовики, без выполнения контрольных функций.



"В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре", – добавили в Госпогранслужбе.



Загруженность транспортных средств, в среднем, составляла около 75%.



РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гуманитарный конвой" попадает на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста. Кроме того, по данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Как ранее сообщал Фокус:

7 ноября МИД Украины отправил МИД РФ ноту протеста в связи с въездом на Донбасс очередного "гумконвоя".