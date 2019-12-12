Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов": погиб человек

Пропавший без вести во время пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске найден мертвым. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Один из пропавших без вести обнаружен без признаков жизни", – сообщил собеседник агентства. Ведутся поиски еще двоих пропавших.

По данным Telegram-канала Baza, погиб военный по фамилии Ролдугин. Спасатели заняты поисками капитана третьего ранга Виктора Измайлова.

Кроме того, количество пострадавших при пожаре на авианосце увеличилось до 12 человек.

При этом, очаг возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" локализован. Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Как ранее сообщал Фокус:

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе российского ВМФ. Именно этот корабль ранее был признан худшим авианосцем в истории. "Адмирал Кузнецов" возглавил антирейтинг и оказался единственным из списка, все еще стоящим на вооружении.