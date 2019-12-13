В список наследия ЮНЕСКО вошел тайский массаж
В список наследия ЮНЕСКО был добавлен традиционный тайский массаж. Об этом сообщает ВВС.
Тайская церемония Nuad Thai стала частью нематериального культурного наследия человечества, представляющее традиции и обычаи, которые передавались из поколения в поколение.
Войдя в список ЮНЕСКО, тайский массаж был признан обычаем, который должен быть сохранен для будущих поколений.
Список нематериального культурного наследия отделен от перечня всемирного наследия, куда входят здания и места, представляющие интерес.
В отличие от обычного массажа, тайский включает в себя больше основных приемов. Терапевты также используют для массажа не только руки, но иногда и предплечья, а также колени.
Согласно ЮНЕСКО, такая практика массажа "уходит корнями к тайскому прошлому, когда в каждой деревне были целители-массажисты, к которым жители обращались, чтобы снять усталость от работы в поле".
Как ранее сообщал Фокус:
- Список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили семь новых объектов. ЮНЕСКО включил в список культурные объекты в Бахрейне, Австралии, Китае, Индии, Индонезии, Японии и Лаосской Народно-Демократической Республике.
- А мэр Венеции собирается потребовать у ЮНЕСКО включить город в черный список. В ответ на отказ правительства закрыть канал Джудекка для круизных лайнеров.