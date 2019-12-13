Регулятор в США запретил слияние Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США предварительно запретила объединять сервисы Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp, которые сейчас принадлежат компании Facebook. Об этом сообщил Business Insider.

Регулятор назвал неконкурентной политику интеграции сервисов Facebook. Он также опасается, что интеграция сервисов Facebook в единую компанию может усложнить ее разделение в будущем после завершения планируемого антимонопольного дела.

Facebook не комментирует принятое решение.

Как ранее сообщал Фокус: