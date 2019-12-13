Регулятор в США запретил слияние Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp
Федеральная торговая комиссия США предварительно запретила объединять сервисы Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp, которые сейчас принадлежат компании Facebook. Об этом сообщил Business Insider.
Регулятор назвал неконкурентной политику интеграции сервисов Facebook. Он также опасается, что интеграция сервисов Facebook в единую компанию может усложнить ее разделение в будущем после завершения планируемого антимонопольного дела.
Facebook не комментирует принятое решение.
Как ранее сообщал Фокус:
- Федеральная торговая комиссия США получила полномочия проводить антимонопольные расследования деятельности Facebook. Она уже более года изучает политику конфиденциальности Facebook после скандала с утечкой данных в Cambridge Analytica, теперь комиссия займется также расследованием доминирующего положения Facebook на медиарынке.
- Представители Facebook подтвердили, что компания вскоре изменит названия своих дочерних предприятий Instagram и WhatsApp. Руководство соцсети планирует вывести на первый план принадлежность их к Facebook.
- На ежегодной конференции F8 в Калифорнии Facebook представила новый дизайн соцсети, который будет больше ориентирован на группы и личное общение пользователей.