Нецензурное явление. Калифорнийский пляж заполонила "рыба-пенис"

На пляж в Калифорнии вымыло тысячи червей, напоминающих мужской половой орган. Об этом сообщает ВВС.

Речи идет об особом виде червей под названием Urechis caupo (эхиуриды, – ред.), которые являются отдельным подклассом морских многощетинковых червей. Несмотря на принадлежность существ к классу червей, иногда их называют "рыбой-пенисом".

Черви обычно закапываются глубоко в песок, но недавние штормы вымыли их на поверхность пляжей Дрейкс Бич, который располагается в 80 км к северу от Сан-Франциско.

В результате, вся береговая линия пляжа была покрыта морскими червями.

"Да, внешний вид червя нуждается в некоторых объяснениях. Но в это же время, он идеально подходит для жизни под землей", – написал биолог Иван Парр.

На данный момент ученые имеют доказательства того, что эти странные существа обитают на планете около 300 млн лет, а продолжительность жизни некоторых червей может достигать 25 лет.

"Урехис однопоясковый" – вид морских червей из подкласса эхиурид пользуется большой популярностью в Восточной Азии и Южной Корее, где он считается деликатесом.

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