Журнал Billboard назвал женщину десятилетия

Редакция журнала Billboard объявила женщину десятилетия, сообщается на сайте издания.

Награду получила популярная американская поп-исполнительница Тейлор Свифт.

"Когда началось это десятилетие, мне было всего 20 лет. И я понимаю, что у всех будут сомнения по поводу тебя, если ты женщина в музыкальной индустрии", – заявила артистка в благодарственной речи.

Она отметила, что многие связывали ее успех с тем, что она работала с продюсером Скутером Брауном. Она также добавила, что некоторые слушатели считали, будто кто-то пишет песни за нее.

Она также сказала, что в музыке артист всегда идет рука об руку с технологиями, и это так здорово, потому что сегодня можно выпустить песню, которая была написана только вчера.

Кроме того, журнал Billboard назвал женщину года. Ею стала 17-летняя начинующая певица Билли Айлиш. Она призналась, что чувствует себя странно из-за того, что получила подобную награду в столь раннем возрасте.

Как ранее сообщал Фокус: