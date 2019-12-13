Журнал Billboard назвал женщину десятилетия
Редакция журнала Billboard объявила женщину десятилетия, сообщается на сайте издания.
Награду получила популярная американская поп-исполнительница Тейлор Свифт.
"Когда началось это десятилетие, мне было всего 20 лет. И я понимаю, что у всех будут сомнения по поводу тебя, если ты женщина в музыкальной индустрии", – заявила артистка в благодарственной речи.
Она отметила, что многие связывали ее успех с тем, что она работала с продюсером Скутером Брауном. Она также добавила, что некоторые слушатели считали, будто кто-то пишет песни за нее.
Она также сказала, что в музыке артист всегда идет рука об руку с технологиями, и это так здорово, потому что сегодня можно выпустить песню, которая была написана только вчера.
Кроме того, журнал Billboard назвал женщину года. Ею стала 17-летняя начинующая певица Билли Айлиш. Она призналась, что чувствует себя странно из-за того, что получила подобную награду в столь раннем возрасте.
Как ранее сообщал Фокус:
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