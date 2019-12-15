Телеканал "Россия 1" опубликовал " полноценное интервью" с Зеленским, которое длилось полторы минуты

Российский телеканал "Россия 1" показал в воскресенье, 15 декабря, "интервью" президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал во время саммита "нормандской четверки" в Париже. Об этом рассказывается в программе "Москва.Кремль.Путин".

Программа была посещена встрече "нормандской четверки", при этом, "полноценное интервью" президента Украины заняло примерно полторы минуты.

Съемочная группа канала встретила Владимира Зеленского в кулуарах саммита и поставила вопрос о впечатлениях от первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", – ответил президент Украины.

Зеленский также добавил, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне в Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата – конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через четыре месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", – сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное – положено начало общению.

Отметим, что сам президент Украины заявил, что не давал интервью каналу "Россия 1", а ответил на несколько вопросов журналистки в коридоре отеля во время пресс-подхода.

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