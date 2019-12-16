Жертвы Кремниевой долины. Apple, Google, Tesla обвинили в пособничестве детскому труду

На компании Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla подали в суд, обвиняя их в пособничестве детскому труду в кобальтовых шахтах на территории Демократической Республики Конго. Об этом сообщает The Guardian.

Иск против высокотехнологичных компаний был подан в Вашингтоне, округ Колумбия. Иск подала правозащитная компания International Rights Advocates, которая представляет интересы 14 граждан Конго, чьи дети погибли или были травмированы в кобальтовых шахтах.

Семьи требуют возмещения ущерба за принудительный труд и дополнительную компенсацию за несправедливое обогащение, ненадлежащий контроль за процессом производства.

Кобальт необходим для создания литиевых аккумуляторов, используемых в миллионах продуктах, продаваемых Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla каждый год. Рекордный спрос на кобальт, обусловленный стремлением к дешевым портативным технологиям, за последние 5 лет вырос втрое, а к концу 2020 года может удвоиться. Более 60% кобальта добывается в ДРК, одном из самых бедных и нестабильных регионов в мире.

Ребенок в поисках кобальта. Фото: Siddharth Kara

Так, добыча кобальта в ДРК связана с нарушением прав человека, коррупцией, разрушением окружающей среды и детским трудом.

В иске утверждается, что компании поддерживали добывающие предприятия, которые получали прибыль от труда детей, вынужденных работать в опасных условиях, что в конечном итоге, привело к смерти и тяжелым травмам.

Также семьи из Конго, в судебных документах, рассказывают, что их дети из-за нищеты были вынуждены искать работу на крупных местах добычи полезных ископаемых. За непосильный и опасный труд детям платили по 2 доллара в день. Многие из них погибли во время обрушения туннелей шахт.

Одним из главных обвинений в иске является то, что компании из Кремниевой долины знали и обладали "конкретной информацией" о том, что используемый ими кобальт, связан с детским трудом, который добывается в опасных условиях. Также имели место случаи принудительного детского труда.

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