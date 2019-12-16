Президент Туркменистана исполнил новую версию старого хита "Каракум"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керим исполнили советский хит "Каракум" в новой аранжировке.

Сюжет о работе в музыкальной студии туркменского лидера показали в эфире телеканала Atlyn Asyr.

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Отмечается, что Керим Бердымухамедов работал за пультом звукозаписи, занимаясь аранжировкой композиции 80-гг прошлого века, а глава государства играл на гитаре и электронном рояле, а также давал музыкальные советы своему родственнику.

Ранее Бердымухамедов уже исполнял песню "Каракум" в подарок туркменским женщинам к 8 Марта в 2018 году.

Песня советской группы "Круг" была написана в 1984 году. Музыку сочинил Игорь Саруханов. Стихи написали Ольга Писаржевская и Анатолий Монастырев.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки. Закон также призывает создавать "положительный образ" страны.