В латвийском PNB Banka арестованы счета 10 украинских IT-компаний, – СМИ

В латвийском PNB Banka по обвинению в отмывании денег арестованы счета 10 украинских IT-компаний.

Об этом сообщает НВ, ссылаясь на фрагмент письма компаний вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Дмитрию Кулебе.

12 сентября PNB Banka признали неплатежеспособным и сейчас украинские компании не могут получить даже 100 тыс. евро гарантированной выплаты из-за ареста.

Точной суммы арестованных средств представители компаний не называют, но отмечают, что речь идет о "миллионах евро".

По данным НВ, в сложной ситуации оказались известные IT-компании, которые на протяжении многих лет прозрачно ведут свою деятельность как в Украине, так и за ее пределами. В то же время, названия компаний не разглашаются.

Примечательно и то, что Служба финансовой разведки Латвии обвинила украинских айтишников не только в отмывании денег, а еще и в финансировании терроризма.

Сейчас все пострадавшие обжалуют действия Службы финразведки Латвии.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре президент Зеленский посетил Латвию, провел переговоры с латвийскими партнерами и встретился с представителями украинской общины.