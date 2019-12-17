От "самого счастливого мужчины в мире" ушла одна из двух жен

С британцем Адамом Лайонсом, которого СМИ окрестили "самым счастливым мужчиной в мире", рассталась жена, и он больше не состоит в отношениях сразу с двумя женщинами. Об этом сообщает The Sun.

Так, одна из супруг Лайонса, Брук Шедд, объявила, что рассталась с Адамом после 8 лет совместной жизни, а также добавила, что рассталась и с Джейн Шалаховой – второй супругой британца.

История семьи с тремя супругами попала в заголовки газет некоторое время назад. Тогда житель восточного Лондона Лайонс рассказал, что живет с двумя женами и они вместе воспитывают совместных детей и даже занимаются с ними на дому. Семья заявляла, что для них "три определенно работает лучше, чем два".

Но совсем недавно Брук Шедд сообщила в Instagram, что разошлась с Адамом и Джейн.

"Для всех, кто задавал вопросы. Адам и я разошлись. Мы провели по-настоящему замечательные восемь лет вместе, у нас есть великолепные дети и несколько действительно невероятных приключений. К сожалению, нам пора закрыть эту главу нашей жизни", – написала Шедд.

По ее словам, имелось много причин для разрыва, также несмотря на ситуацию, Брук очень тепло отозвалась об Адаме.

"Он абсолютно замечательный отец для наших детей, был прекрасным партнером и до сих пор остается хорошим другом", – подытожила женщина.

Некоторые внимательные фанаты отметили, что в заявлении Шедд нет ни слова о второй супруге Джейн. Брук объяснила это тем, что с ней она рассталась раньше.

"Мы расстались около года назад, и каждый из нас пытался поддерживать отдельные отношения с Адамом", – добавила Брук.

Интересно, что Брук ранее уже была частью другой прогрессивной семьи из Техаса, которая также состояла из трех супругов. От этих отношений у женщины родился ребенок.

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